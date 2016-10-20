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20 октября, четверг
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ПУЛЬС
На доработку транспортной стратегии Башкирии выделят 15 миллионов// 20.10.2016
Это больше, чем стоимость первоначального проекта.
Фото: Кристина Дейнеко
Государственный комитет республики по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии разместил заказ на корректировку проекта транспортной стратегии Башкирии до 2030 года. Согласно информации на официальном сайте госзакупок, на эти цели из бюджета Башкирии будет выделено 15 млн руб. Тендер состоится 31 октября.
Подрядчику предстоит скорректировать проект транспортной стратегии Башкирии, которую разработала питерская компания ООО «Научно-исследовательский и проектный институт транспортной и строительной безопасности» (контракт стоимостью 9,1 млн руб с ним был заключен в 2014 году).
Победитель в течение 150 дней с момента подписания контракта должен изучить существующее состояние межмуниципальных перевозок республики, проанализировать функциональность существующей маршрутной сети, оценить уровень дублирования маршрутной сети, изучить особенности системы организации и управления межмуниципальными перевозками, тарифную систему, качество обслуживания населения межмуниципальными перевозками. Также ему предстоит разработать методические рекомендации по оптимизации маршрутных сетей общественного транспорта муниципальных образований республики на примере Уфы, провести опрос населения Уфы и водителей транспорта, предложить свой вариант оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта и т.д.
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