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20 октября, четверг
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ПУЛЬС
В Уфе на оформление ледовых городков потратят более 15 миллионов// 20.10.2016
Сделать городки необходимо до 25 декабря.
Администрация Уфы начала подготовку к празднованию Нового 2017 года. На официальном сайте госзакупок появилась информация о проведении тендеров на отбор подрядчиков оформления ледовых городков на площадях города.
Пока размещена информация о проведении трех аукционов общей начальной стоимостью 15,93 млн руб. Самый дорогой тендер – 7,62 млн руб. - на оформление территории, прилегающей к «Конгресс-холлу», еще 6,84 млн руб - на оформление площади Ленина, еще 1,46 млн руб – на изготовление ледовых скульптур в Советском районе Уфы.
В стоимость контракта входит устройство ледового городка, в том числе резка льда, кладка стен лабиринтов, устройство больших и малых горок, установка праздничных гирлянд и т.д. Подрядчику это необходимо сделать до 25 декабря этого года. Также победителю предстоит до 3 марта демонтировать его.
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