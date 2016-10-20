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ПУЛЬС

В Уфе на оформление ледовых городков потратят более 15 миллионов

// 20.10.2016
Сделать городки необходимо до 25 декабря.

Администрация Уфы начала подготовку к празднованию Нового 2017 года. На официальном сайте госзакупок появилась информация о проведении тендеров на отбор подрядчиков оформления ледовых городков на площадях города.

Пока размещена информация о проведении трех аукционов общей начальной стоимостью 15,93 млн руб. Самый дорогой тендер – 7,62 млн руб. -  на оформление территории, прилегающей к «Конгресс-холлу», еще 6,84 млн руб -  на оформление площади Ленина, еще 1,46 млн руб – на изготовление ледовых скульптур в Советском районе Уфы.

В стоимость контракта входит устройство ледового городка, в том числе резка льда, кладка стен лабиринтов, устройство больших и малых горок, установка праздничных гирлянд и т.д. Подрядчику это необходимо сделать до 25 декабря этого года. Также победителю предстоит до 3 марта демонтировать его. 

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