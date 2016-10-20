Завтра в «Башнефти» изберут новых топ-менеджеров

Ольга КОРЗИК

На 21 октября назначен совет директоров компании.

Фото: Кристина Дейнеко

Завтра, 21 октября, совет директоров «Башнефти» рассмотрит вопрос о согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц компании, сообщает агентство «РИА новости». Кроме этого в повестку дня включен вопрос об утверждении решения об освобождении от должности главного аудитора компании.

Напомним, что на прошлой неделе была завершена сделка по приватизации «Башнефти» - «Роснефть» купила 50,07% акций компании. За это она заплатила около 330 млн руб.

13 октября был досрочно расторгнут контракт с Александром Корсиком, который возглавлял компанию с 2011 года. Его место занял вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.

Ка ранее писали СМИ, 13 октября свои кабинеты покинули и другие топ-менеджеры компании (около 20). «Роснефть» также попросила уволиться вице-президентов, руководителей некоторых департаментов и т.д.

13 октября также был избран новый состав правления: вице-президент по правовому обеспечению бизнеса "Роснефти" Наталья Минчева, директор департамента кадров "Роснефти" Андрей Судаков, главный геолог "Роснефти" Андрей Лазеев, бывший генеральный директор "РН-Аэро" Денис Нырков, директор департамента сводного планирования и отчетности "Роснефти" Ростислав Латыш, а также экс-финдиректор "Итеры" Сергей Лобачев.