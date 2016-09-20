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ПУЛЬС

Минфин России может увеличить ставку НДС до 20 процентов и понизить страховые взносы

Наталья КУЗНЕЦОВА // 20.09.2016
Таким образом, в ведомстве хотят увеличить доходность бюджета.

Минфин России уже с 2017 года предлагает реформу страховых взносов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Взимать средства планируется с зарплатного фонда по единой ставке и к 2019 году довести ее до 26 процентов (29 – с 2017 г., 28 – с 2018 г.). Сейчас она составляет 30 процентов

- Есть и альтернативный вариант: в 2017 г. повысить НДС до 20 процентов, 10-ти процентную льготную ставку поднять до 12%, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%, - говорится в материале издания. - Уже в следующем году можно получить еще почти 600 млрд руб, еще 400 млрд – в 2018 г. и еще 200 млрд руб. – в 2019 г.

Информацию Медиакорсети прокомментировала директор филиала "БКС Премьер" в Перми Наталья Кондрашова:

- Повышение НДС может, действительно, сильно разогнать инфляцию. При отмене льготной ставки и одновременном повышении налога до 20% инфляция может ускориться на 2-2,5 процентных пункта. Эффект будет мягче, если налог будет увеличиваться постепенно. Но это означает удар по платежеспособному населению. Вряд ли такой подход эффективен, так как в этом случае снизится потребительский спрос, что точно не добавит экономического роста.

Изменение ставок страховых взносов – это достаточно интересный ход. Другой вопрос, что сейчас используется предельная база для взносов в Пенсионный фонд (ПФ) и Фонд социального страхования (ФСС ) - 796  и 718 тысяч рублей соответственно. А в ПФ платится еще 10% сверх этой суммы. ФФОМС рассчитывается по всему фонду по ставке 2,9%. Так что для тех, у кого размер оклада меньше предельной базы, ничего не изменится, нагрузка никак не увеличится, а только снизится. Грубо говоря, изменения касаются тех работодателей, у кого сотрудники получают, примерно, более 55-60 тыс руб в месяц. Остальное же должно стать проще, особенно в 2019 году, когда ставка снизится до 26 процентов. Да и администрирование всего ФОТ по одной ставке будет проще.

При повышении НДС бюджет за три года получит дополнительно примерно 1,2 трлн руб, а вот влияние изменения ставки оценить сложнее. Эффект, скорее всего, будет не таким сильным, но и давление на экономику будет заметно слабее. Поэтому с этой точки зрения выгоднее изменить ставку по страховым взносам. Особых изменений бизнес не почувствует.

Вряд ли Минфин вообще решится повышать НДС, так как это очень сомнительный и спорный шаг с социальной точки зрения. А вот изменить ставку по страховым взносам в следующем году ничего не мешает.

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