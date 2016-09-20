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20 сентября, вторник
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ПУЛЬС
В Уфе на проект энергосбережения газа выделят 4,4 миллиарда// 20.09.2016
Конкурс состоится 21 октября.
МУП «Уфимские инженерные сети» по итогам тендера 20 октября отберет компанию, с которой заключит контракт на выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности и использования природного газа на объектах предприятия, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.
В результате этих мероприятий планируется достигнуть гарантированной величины экономии природного газа двумя уфимскими котельными в период проведения энергоэффективных мероприятий. На эти цели будет выделено 4,42 млрд руб.
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