В Башкирии потенциальные банкроты моложе, чем в России

Ольга КОРЗИК

В регионе этот возраст - 36,6 лет.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии средний возраст потенциального банкрота 36,6 лет, сообщают эксперты Национального бюро кредитных историй. В регионе этот показатель ниже, чем в среднем по стране, где этот возраст – 37,8 лет.

Самые взрослые потенциальные банкроты живут в Камчатском крае, их средний возраст – 40,7 лет, Карачаево-Черкессии – (40,1), Чукотском АО (39,2 лет), а также в Калининградской и Магаданской областях (по 39 лет). А наиболее молодые - в Дагестане (34,8 года), Ненецком АО (35,7 лет), Республике Алтай (35,8 лет) и в Мордовии (35,9 лет).

В общей структуре потенциальных банкротов самую большую долю занимают граждане экономически активного возраста в диапазоне от 30 до 50 лет (30-39 лет – 32,3% и 40-49 лет – 30,6%). На втором месте - граждане в возрасте от 50 до 59 лет – 21,7%. Наименьшие доли в структуре должников приходятся на самых «молодых» и «пожилых»: менее 25 лет – 0,8% и старше 65 лет – 0,7% от общего количества потенциальных банкротов.