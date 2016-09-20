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20 сентября, вторник
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ПУЛЬС
В Башкирии потенциальные банкроты моложе, чем в России// 20.09.2016
В регионе этот возраст - 36,6 лет.
Фото: Кристина Дейнеко
В Башкирии средний возраст потенциального банкрота 36,6 лет, сообщают эксперты Национального бюро кредитных историй. В регионе этот показатель ниже, чем в среднем по стране, где этот возраст – 37,8 лет.
Самые взрослые потенциальные банкроты живут в Камчатском крае, их средний возраст – 40,7 лет, Карачаево-Черкессии – (40,1), Чукотском АО (39,2 лет), а также в Калининградской и Магаданской областях (по 39 лет). А наиболее молодые - в Дагестане (34,8 года), Ненецком АО (35,7 лет), Республике Алтай (35,8 лет) и в Мордовии (35,9 лет).
В общей структуре потенциальных банкротов самую большую долю занимают граждане экономически активного возраста в диапазоне от 30 до 50 лет (30-39 лет – 32,3% и 40-49 лет – 30,6%). На втором месте - граждане в возрасте от 50 до 59 лет – 21,7%. Наименьшие доли в структуре должников приходятся на самых «молодых» и «пожилых»: менее 25 лет – 0,8% и старше 65 лет – 0,7% от общего количества потенциальных банкротов.
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