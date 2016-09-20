В Башкирии может быть реализовано 20 проектов китайских инвесторов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сейчас вопросы взаимодействия прорабатывает таможенная служба.

Фото: glavarb.ru

Приволжское таможенное управление сейчас прорабатывает организационные вопросы по реализации в Башкирии 20-ти проектов Китая. Об этом сегодня сообщил его начальник Сергей Рыбкин в ходе встречи с главой региона Рустэмом Хамитовым. Всего в ПФО запланирована реализация 104 китайских проектов.

- Хочу заверить, что у нас в каждом регионе создана рабочая группа, - отметил Рыбкин в разговоре с Хамитовым. - В республике рабочую группу возглавляет начальник Башкортостанской таможни Марат Сафиуллин. Если будут приняты решения, то проблем не возникнет: и по классификации товаров, и по принятию индекса таможенной стоимости, и по сопровождению проекта путём информирования, консультирования инвестора.