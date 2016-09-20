Уфимцы задолжали поставщикам ресурсов около 2,4 миллиарда рублей

Наталья КУЗНЕЦОВА

Это годовая сумма ремонтных работ каждой компании.

Фото: Кристина Дейнеко

Общий объем долга перед ресурсоснабжающими организациями Уфы сегодня составляет около 2,4 миллиарда рублей, сообщил сегодня первый зам главы администрации города Салават Хусаинов.

- Эта сумма примерна равно той, что вкладывает каждая компания на ремонт своих сетей, - отметил он, давая понять, что собственники жилья не дают поставщикам возможности поддерживать трубы в нормальном сосостояни. - Мы анализировали причины, основная - рост тарифов. Хотя есть и такие, которые не платят систематически.

Сами поставщики ресурсов признают, что ремонтные работы - далеко не первая строка в их списке расходов.

- Плановый ремонт у нас всегда на последнем месте, - отметил гендиректор "Уфаводоканала" Аскар Файзуллин. - Понятно, что нам постоянно нужны средства на другие цели, в случае с "Уфаводоканалом" - это реагенты, плюс расходы на зарплату сотрудникам, налоги.

2,4 миллиарда рублей - это только долги уфимцев, собственников жилья, общий долг перед ресурсоснабжающими организациями достиг в Уфе суммы в 3,643 млрд рублей, уточнили на круглом столе. Всего в Уфе 53 тысячи горожан не платят вовремя за ресурсы, из них 30 тысяч - больше трех месяцев.