|
20 сентября, вторник
|
ПУЛЬС
Уфимцы задолжали поставщикам ресурсов около 2,4 миллиарда рублей// 20.09.2016
Это годовая сумма ремонтных работ каждой компании.
Фото: Кристина Дейнеко
Общий объем долга перед ресурсоснабжающими организациями Уфы сегодня составляет около 2,4 миллиарда рублей, сообщил сегодня первый зам главы администрации города Салават Хусаинов.
- Эта сумма примерна равно той, что вкладывает каждая компания на ремонт своих сетей, - отметил он, давая понять, что собственники жилья не дают поставщикам возможности поддерживать трубы в нормальном сосостояни. - Мы анализировали причины, основная - рост тарифов. Хотя есть и такие, которые не платят систематически.
Сами поставщики ресурсов признают, что ремонтные работы - далеко не первая строка в их списке расходов.
- Плановый ремонт у нас всегда на последнем месте, - отметил гендиректор "Уфаводоканала" Аскар Файзуллин. - Понятно, что нам постоянно нужны средства на другие цели, в случае с "Уфаводоканалом" - это реагенты, плюс расходы на зарплату сотрудникам, налоги.
2,4 миллиарда рублей - это только долги уфимцев, собственников жилья, общий долг перед ресурсоснабжающими организациями достиг в Уфе суммы в 3,643 млрд рублей, уточнили на круглом столе. Всего в Уфе 53 тысячи горожан не платят вовремя за ресурсы, из них 30 тысяч - больше трех месяцев.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
20.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Салават Хусаинов: «Непонятен вопрос: когда дадите тепло?»
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.09.2016 // ПУЛЬС
Уфимцы задолжали поставщикам ресурсов около 2,4 миллиарда рублей
20.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе пройдет первая Digital-конференция
20.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Избирком Уфы подведет итоги по выборам в Горсовет сегодня в 18 часов
20.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Салават Хусаинов: «Непонятен вопрос: когда дадите тепло?»
20.09.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе угонщик разбил шесть автомобилей
20.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Синоптики рассказали, когда в Башкирии наступит «бабье лето»
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте