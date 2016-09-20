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Башкирия получит 109 миллионов на развитие малого и среднего бизнеса// 20.09.2016
Республика признана победителем конкурса среди российских регионов.
По итогам конкурса на выделение субсидий на развитие малого и среднего бизнеса республика признана победителем. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
- Планируется, что в 2016 году из федерального бюджета будет выделено 109 миллионов рублей, - говорится в сообщении.
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