|
20 сентября, вторник
|
ПУЛЬС
«Башнефть» улучшила свои позиции в ТОП-250 энергокомпаний мира// 20.09.2016
Компания заняла 80 место в ТОП-250 возможных.
Фото: Кристина Дейнеко
АНК «Башнефть» в 2016 году улучшила свои позиции в рейтинге ведущих энергетических компаний мира по сравнению с прошлым годом. Рейтинг 250 лучших энергокомпаний составила S&P Global Platts.
В этом году компания «Башнефть» заняла в исследовании 80-е место. Тогда как в прошлом она была на 101 месте. Однако тех позиций, которые она занимала в 2014 году (67 место), достичь не удалось.
Отметим, что российские компании вошли в топ-10 этого рейтинга. Так, Газпром занял 3 место, Лукойл – 6, Роснефть -7, Сургутнефтегаз – 9 .
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Синоптики рассказали, когда в Башкирии наступит «бабье лето»
20.09.2016 // СПОРТ
Сборная России обыграла сборную Северной Америки на Кубке мира по хоккею
20.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: Выборы были открытыми, доступными для всех»
20.09.2016 // ПЕРСОНА
Глава Башкирии не будет работать в Госдуме
19.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе результаты выборов в Горсовет могут определять через факсограммы
19.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
"Если у партии есть электорат, она должна получить какой-то процент" - председатель ЦИК Башкирии
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте