«Башнефть» улучшила свои позиции в ТОП-250 энергокомпаний мира

Ольга КОРЗИК

Компания заняла 80 место в ТОП-250 возможных.

Фото: Кристина Дейнеко

АНК «Башнефть» в 2016 году улучшила свои позиции в рейтинге ведущих энергетических компаний мира по сравнению с прошлым годом. Рейтинг 250 лучших энергокомпаний составила S&P Global Platts.

В этом году компания «Башнефть» заняла в исследовании 80-е место. Тогда как в прошлом она была на 101 месте. Однако тех позиций, которые она занимала в 2014 году (67 место), достичь не удалось.

Отметим, что российские компании вошли в топ-10 этого рейтинга. Так, Газпром занял 3 место, Лукойл – 6, Роснефть -7, Сургутнефтегаз – 9 .