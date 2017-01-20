|
20 января, пятница
|
ПУЛЬС
Правительство выделит свыше 17 миллиардов на поддержку спроса на авто// 20.01.2017
За счет этих средств планируется реализовать более 90 тысяч единиц техники.
Фото: Кристина Дейнеко
Правительство России утвердило перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны в 2017 году.
В этом перечне есть и пункт о программах адресной поддержки спроса на автомобили, в России в 2017 году на эти цели будет выделено 17,4 миллиарда рублей, следует из утвержденного перечня мероприятий.
Эти средства будут направлены на программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело», на поддержку продаж газомоторной техники и городского общественного электротранспорта, закупку школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи.
За счет этих средств предполагается реализовать 90,72 тысячи единиц техники в 2017 году.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.01.2017 // ФОТОФАКТ
Уфа стоит в 10-бальных пробках
20.01.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии «Гранта» «лоб в лоб» столкнулась с фурой, есть погибшие
20.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе ученики 23 января пойдут в школу
20.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирию североатлантический циклон несет ухудшение погоды
20.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Бурзянская пчела может стать брендом Башкирии
20.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии арестовали начальника уголовного розыска за пытки
20.01.2017 // СПОРТ
Сборная Востока не смогла забить в матче звёзд ЖХЛ
20.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 21 января
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте