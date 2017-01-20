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ПУЛЬС

Правительство выделит свыше 17 миллиардов на поддержку спроса на авто

Разиф АБДУЛЛИН // 20.01.2017
За счет этих средств планируется реализовать более 90 тысяч единиц техники.

Фото: Кристина Дейнеко

Правительство России утвердило перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны  в 2017 году.

В этом перечне есть и пункт о программах адресной поддержки спроса на автомобили, в России в 2017 году  на эти цели будет выделено 17,4 миллиарда рублей, следует из утвержденного перечня мероприятий.

Эти средства будут направлены на программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело», на поддержку продаж газомоторной техники и городского общественного электротранспорта, закупку школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи.

За счет этих средств предполагается реализовать 90,72 тысячи единиц техники в 2017 году. 

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