По Уфе будут ездить троллейбусы местного производства

Наталья КУЗНЕЦОВА

Трамвайно-троллебуйсный завод планирует выпуск транспортных средств трех видов.

В рамках с сотрудничеством с "НефАЗом" Уфимский трамвайно-троллейбусный завод получил каркас троллейбуса, сообщает пресс-служба администрации города.

- В ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ мы получили три проекта троллейбусов: со средним уровнем пола – это наш первый образец, а также троллейбусы с переменным уровнем пола и низкопольный, – рассказал гендиректор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников. – Пошаговая стратегия позволит выпустить на рынок все три вида машин. Они будут отличаться не только потребительскими свойствами, но и в первую очередь ценой. Наш новый среднепольный троллейбус будет в два раза дешевле, чем существующие в России модели. Такая доступная цена позволит переоснастить троллейбусные парки как Уфы, так и других городов страны с меньшими затратами.

В конце февраля планируется завершить сборку первого нового уфимского троллейбуса, и будет проведена обкатка. Он будет оранжевого цвета. Как уточнили в пресс-службе мэрии, троллейбус будет унифицирован с автобусом НефАЗ. Многие детали будут взаимозаменяемы. Также на новой машине будет установлена система автономного хода.

Планируется, что к концу года на улицах города появится десять новых троллейбусов.