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ПУЛЬС
По Уфе будут ездить троллейбусы местного производства// 20.01.2017
Трамвайно-троллебуйсный завод планирует выпуск транспортных средств трех видов.
В рамках с сотрудничеством с "НефАЗом" Уфимский трамвайно-троллейбусный завод получил каркас троллейбуса, сообщает пресс-служба администрации города.
- В ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ мы получили три проекта троллейбусов: со средним уровнем пола – это наш первый образец, а также троллейбусы с переменным уровнем пола и низкопольный, – рассказал гендиректор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников. – Пошаговая стратегия позволит выпустить на рынок все три вида машин. Они будут отличаться не только потребительскими свойствами, но и в первую очередь ценой. Наш новый среднепольный троллейбус будет в два раза дешевле, чем существующие в России модели. Такая доступная цена позволит переоснастить троллейбусные парки как Уфы, так и других городов страны с меньшими затратами.
В конце февраля планируется завершить сборку первого нового уфимского троллейбуса, и будет проведена обкатка. Он будет оранжевого цвета. Как уточнили в пресс-службе мэрии, троллейбус будет унифицирован с автобусом НефАЗ. Многие детали будут взаимозаменяемы. Также на новой машине будет установлена система автономного хода.
Планируется, что к концу года на улицах города появится десять новых троллейбусов.
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