Росреестр напомнил, что бесплатная приватизация жилья заканчивается

Ольга КОРЗИК

До завершения программы осталось чуть больше месяца.

Фото: Кристина Дейнеко

1 марта этого года завершается программа бесплатной передачи жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации. Об этом напомнили в управлении Росреестра по РБ.

В настоящее время, как сообщили в пресс-службе ведомства, зарегистрировано 1,29 тыс прав граждан в отношении 572,7 тыс объектов жилищного фонда. В Росреестре уточнили, что в Башкирии «статистика по приватизации имущества год от года снижается».

Так, в 2016 году в регионе ежемесячно регистрировалось в среднем 2,5 тыс таких прав, тогда как в 2013 году – 5 тыс.

Ведомство обратило внимание жителей республики на то, что если они не успеют приватизировать жилье, в котором проживают по договору социального найма, то они не смогут его продать, обменять, передать по наследству и т.д.

- Для того, чтобы успеть оформить жилье в порядке приватизации, гражданину достаточно до 1 марта 2017 года подать заявление в уполномоченный орган (в Уфе - Управление земельных и имущественных отношений Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан, в городах и районах – администрации муниципалитетов), выразив тем самым свое волеизъявление. Далее, даже если срок программы приватизации истек (т.е. после 1 марта 2017 года), возможно обратиться в Росреестр за оформлением своих прав по договору передачи жилья в собственность, - отмечается в сообщении.