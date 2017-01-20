«Башнефть» и ее «дочку» оштрафовали на 1,5 миллиона

Ольга КОРЗИК

К административной ответственности привлечены десятки должностных лиц.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провела плановую проверку ПАО АНК «Башнефть» и эксплуатируемые ею 9 опасных производственных объектов. Проверка проводилась с 17 октября по 26 декабря прошлого года.

По результатам проверки были выданы предписания, которые обязывают предприятие устранить выявленные в ходе проверки нарушения. Срок – 24 марта этого года.

- К административной ответственности привлечены юридическое лицо и 25 должностных лиц ПАО АНК «Башнефть», в том числе по 4 должностным лицам направлены заявления в суд для принятия решения об их дисквалификации. Общая сумма штрафов составила 710 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службы Ростехнадзора.

Кроме того, Ростехнадзор провел проверку дочку «Башнефти» - ООО «Башнефть-Добыча» и 43 эксплуатируемых опасных производственных объекта. Проверка проводилась с 28 ноября по 13 января.

- По результатам проверки ООО «Башнефть-Добыча» выдано предписание по устранению выявленных нарушений в срок до 13 апреля 2017 года, контроль исполнения которого будет осуществлен в установленные законодательством сроки. К административной ответственности привлечены юридическое лицо и 33 должностных лиц ООО «Башнефть-Добыча». Общая сумма штрафов составила 870 тысяч рублей, - отмечается в сообщении.