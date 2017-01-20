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ПУЛЬС

Уфа догнала Казань по числу туристов в новогодние праздники - Хамитов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 20.01.2017
Глава Башкирии Рустэм Хамитов сказал об этом сегодня.

Фото: rus.kiziltan.ru

В новогодние каникулы в этом году различные места отдыха посетили 110 тысяч человек. Об этом сообщил сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая на общественном обсуждении инициатив по стратегии развития РБ до 2030 года. В прошлом году, по его словам, эта цифра составила 44 тысячи.

- На полную катушку работали санатории, все юрты, места обитания Деда Мороза были заполнены, - сказал Хамитов. – Мы с вами в Уфе догнали по этому показателю Казань, которая долгие годы движется в этом направлении.

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