В Башкирии за год на 9,5 процента снизилось количество безработных

Ольга КОРЗИК

Если сравнивать данные минтруда за январь.

В Башкирии за год количество зарегистрированных безработных сократилось на 9,5% ( с 1 января 2016 по 1 января 2017), следует из сообщения регионального минтруда.

- Если на 1 января 2016 года количество зарегистрированных безработных составляло 26 078 человек, то на 17 января 2017 года - 22 719, - сообщили в минтруде.

Количество вакансий по состоянию на 1 января 2017 года составило 32,4 тыс, что на 39,7% больше аналогичного периода прошлого года.

В минтруде отмечают, что коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 1,2 (в начале 2016) до 0,8.

Кроме этого, как отмечают в ведомстве, на 17,4% снизилась численность работников, которые находятся под риском увольнения. Эта число составило – 11,1 тыс, в 2015 году было – 13,5 тыс.

