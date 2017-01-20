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20 января, пятница
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ПУЛЬС
В Башкирии за год на 9,5 процента снизилось количество безработных// 20.01.2017
Если сравнивать данные минтруда за январь.
В Башкирии за год количество зарегистрированных безработных сократилось на 9,5% ( с 1 января 2016 по 1 января 2017), следует из сообщения регионального минтруда.
- Если на 1 января 2016 года количество зарегистрированных безработных составляло 26 078 человек, то на 17 января 2017 года - 22 719, - сообщили в минтруде.
Количество вакансий по состоянию на 1 января 2017 года составило 32,4 тыс, что на 39,7% больше аналогичного периода прошлого года.
В минтруде отмечают, что коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 1,2 (в начале 2016) до 0,8.
Кроме этого, как отмечают в ведомстве, на 17,4% снизилась численность работников, которые находятся под риском увольнения. Эта число составило – 11,1 тыс, в 2015 году было – 13,5 тыс.
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