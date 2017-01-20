Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Башкортостан Медицина»

19.01.2017

Минздрав может отменить детские медосмотры Медсправки для поступления в образовательные учреждения могут отменить.

18.01.2017

В год экологии в Башкирии будут построены три полигона ТБО Минэкологии решило строить меньше таких объектов и сделать акцент на вторичную переработку.

16.01.2017

Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой Это связано с необходимостью внесения изменений в ряд законодательных актов.

16.01.2017

В Башкирии намерены создать 50-60 крупных опорных агрохолдингов Новый министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов рассказал о своих планах по развитию отрасли.

13.01.2017

В России не ожидается изменений в системе налогообложения - Орешкин После 2018 года налоговая система для бизнеса должна становиться проще и легче

13.01.2017

В Башкирии торговые сети пытаются обойти федеральные законы Мониторинг выявил недобросовестные практики с их стороны при вновь заключаемых договорах поставки.

13.01.2017

В центре Уфы квартал застроят многоэтажками Администрация Уфы утвердила проект планировки и межевания квартала в границах улиц Заки Валиди, Аксакова, Пушкина и Гоголя.