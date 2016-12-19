Уфимский конный завод № 119 продадут за 30 миллионов рублей

Ольга КОРЗИК

Аукцион состоится 19 января.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

АО «Российский аукционный дом» выставило на продажу 100% акций ОАО «Уфимский конный завод». Сообщение об этом опубликовано на межведомственном портале по управлению государственным имуществом. Завод расположен в селе Ольховое уфимского района.

На продажу выставлено 2,52 млн акций предприятия. Начальная цена 30,1 млн руб.

Аукцион состоится 19 января.

Предприятие занимается разведением лошадей, ослов, мулов. Здесь трудятся 95 человек.

Земельный участок общей площадью 2,23 га, где предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность, находится в аренде. В собственность РФ оформлено 1,44 га., по оставшимся 782 га «идут земельные разбирательства с администрацией Ольховского сельсовета Уфимского района РБ, по незаконному выводу».

Предприятие использует 44 объекта недвижимости, 16 из них в собственности, в том числе кумысный склад, кумысный цех, ветлазарет и т.д.

Уставный капитал 25,8 млн руб. По итогам 10 месяцев этого года, выручка составила 17,59 млн руб., чистая прибыль – 1,73 млн руб.