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19 декабря, понедельник
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ПУЛЬС
Минэкономразвития России предложило снять акцизы и цены на алкоголь// 19.12.2016
Пока против этой инициативы выступает Минфин.
Министерство экономического развития РФ предложило снизить ставки акцизов и минимальные цены на алкоголь, сообщает «Парламентская газета». Таким образом в ведомстве рассчитывают сократить нелегальный рынок спиртного и понизить избыточную административную нагрузку. Против инициативы Минэкономики РФ выступает Минфин.
- По мнению Минфина, уменьшение акцизов на крепкую алкогольную продукцию может привести к потерям доходов бюджетов, - говорится в сообщении. - Снижение минимальных розничных цен — к увеличению потребления алкоголя и росту смертности населения.
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