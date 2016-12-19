Минэкономразвития России предложило снять акцизы и цены на алкоголь

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пока против этой инициативы выступает Минфин.

Министерство экономического развития РФ предложило снизить ставки акцизов и минимальные цены на алкоголь, сообщает «Парламентская газета». Таким образом в ведомстве рассчитывают сократить нелегальный рынок спиртного и понизить избыточную административную нагрузку. Против инициативы Минэкономики РФ выступает Минфин.

- По мнению Минфина, уменьшение акцизов на крепкую алкогольную продукцию может привести к потерям доходов бюджетов, - говорится в сообщении. - Снижение минимальных розничных цен — к увеличению потребления алкоголя и росту смертности населения.