19 декабря, понедельник
ПУЛЬС

Минэкономразвития России предложило снять акцизы и цены на алкоголь

Наталья КУЗНЕЦОВА // 19.12.2016
Пока против этой инициативы выступает Минфин.

Министерство экономического развития РФ предложило снизить ставки акцизов и минимальные цены на алкоголь, сообщает «Парламентская газета». Таким образом в ведомстве рассчитывают сократить нелегальный рынок спиртного и понизить избыточную административную нагрузку. Против инициативы Минэкономики РФ выступает Минфин.

- По мнению Минфина, уменьшение акцизов на крепкую алкогольную продукцию может привести к потерям доходов бюджетов, - говорится в сообщении. - Снижение минимальных розничных цен — к увеличению потребления алкоголя и росту смертности населения.

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

19.12.2016
Администрация Уфы согласовала проект застройки «Глумилино-1»
Здесь планируется построить 148,95 тыс. квадратных метров жилья.

19.12.2016
В Башкирии 23 тысячи безработных
Количество занятого населения в регионе – 1,912 миллионов человек.

16.12.2016
В Башкирии отремонтируют трассу до пещеры «Шульган – Таш»
Автодорога «Старосубхангулово – Мраково» получит асфальтовое покрытие

16.12.2016
Башнефть будет выплачивать дивиденды, ориентируясь на свое финансовое положение
Об этом заявил президент компании Андрей Шишкин.

16.12.2016
Бюджет Башкирии от «Башнефти» в этом году получил более 37 миллиардов
Об этом сегодня рассказал глава региона Рустэм Хамитов.

16.12.2016
Номинальный доход жителей Башкирии вырос в полтора раза
Сумма составила – 31,9 тысяч рублей.

16.12.2016
Башкирия вошла в число регионов с наибольшим дефицитом бюджета
Республике не хватает денег на опережающее развитие.

16.12.2016
Башкирии на ремонт дорог выделят почти 180 миллионов
Эти средства заложены на 2017 год.

15.12.2016
Дмитрий Медведев прокомментировал продажу «Башнефти»
Премьер – министр России сегодня в прямом эфире дал интервью пяти российским телеканалам

15.12.2016
Мэрия Уфы готовит к продаже под застройку квартал на проспекте Октября
Застройщику предстоит снести аварийные жилые дома.

14.12.2016
В Башкирии предприятия задолжали сотрудникам около четырех миллионов
В реальности, по словам омбудсмена по правам человека, долг намного больше.

14.12.2016
В Уфе за четыре года на ремонт дворов выделено почти полтора миллиарда рублей
Об этом рассказал глава администрации города Ирек Ялалов.

13.12.2016
В Башкирии без работы больше всего женщин со средним профобразованием
Большинство уволились с прежнего места работы по собственному желанию.

13.12.2016
В Башкирии под риском увольнения более девяти тысяч человек
Большая их часть находятся в простое по инициативе администраций предприятий и организаций.

13.12.2016
Мэрия Уфы займет в банках 500 миллионов рублей
Банки будут отобраны по итогам пяти аукционов.

13.12.2016
Татфондбанк ограничил выдачу вкладов в Башкирии
В Уфе вкладчики могут получить не более 15 тыс. рублей в сутки.

12.12.2016
В Башкирии сокращен прожиточный минимум
Больше всего сэкономили на детях.


  
ФОТОФАКТ
Жителей Уфы уже более 20 лет не могут переселить из аварийного жилья

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"