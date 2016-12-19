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19 декабря, понедельник
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ПУЛЬС
Администрация Уфы согласовала проект застройки «Глумилино-1»// 19.12.2016
Здесь планируется построить 148,95 тыс. квадратных метров жилья.
Фото: Кристина Дейнеко
Администрация Уфы согласовала проект планировки и проект межевания микрорайона «Глумилино-1», ограниченного улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуриева, Энтузиастов и Лесотехникума. Соответствующее постановление подписал глава города Ирек Ялалов 16 декабря. Докумет опубликован на сайте мэрии города.
Заказчик проектирования – ГУП «Фонд жилищного строительства РБ».
Из документа следует, что на территории общей площадью 26 га планируется построить 13 многоквартирных жилых домов от 4 до 27 этажей общим проектируемым жилым фондом 148,95 тыс. кв. м., подземной парковкой на 3,36 тыс. мест, трех встроено-пристроенных детских дошкольных учреждений на 225 мест, школы на 1275 мест, административного здания МВД.
Перед началом строительства застройщику придется снести металлические гаражи, хозяйственные постройки и т.д. Объекты культурного наследия на данной территории отсутствуют.
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