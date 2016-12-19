В Башкирии 23 тысячи безработных

Злата ЗУКОВИЧ

Количество занятого населения в регионе – 1,912 миллионов человек.

В Башкирии насчитывается 23 тысячи «официальных» безработных, сообщает Башинформ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения республики. Уровень безработицы на этой неделе по сравнению с предыдущей не изменился и составил 1,14 процента.

А в республиканском банке вакансий насчитывается 3,14 тысячи свободных рабочих мест. Об этих вакансиях подали информацию в службу занятости предприятия и организации Башкортостана. Общий уровень безработицы составил к началу декабря составил 5,7 процентов от численности экономически активного населения, а в целом по стране этот уровень составляет 5,3 процента. На данный момент численность занятого населения в Башкирии составляет почти 1,912 миллионов человек.