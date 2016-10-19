В Башкирии вырос индекс промышленного производства

Наталья КУЗНЕЦОВА

По этому показателю республика поднялась на седьмое место в России.

По итогам сентября индекс промышленного производства в Башкирии составил 2,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Башкортостанстат в очередном пресс-выпуске. По данному показателю республика заняла шестое место в России, но это на 0,9 процента ниже чем в целом по стране.

Положительная динамика отмечена в обработке древесины – 38,3 процента,

- металлургическом производстве – 23,5 процента,

- производстве резиновых и пластмассовых изделий – 16 процентов,

- кожи и обуви – 13 процентов,

- электрооборудования – 6,9 процента,

- химическом производстве – 6,3 процента,

- пищевых продуктов – 1,8 процента,

- добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 1,7 процента.

— Вместе с тем, сохраняется отставание от объемов выпуска продукциии в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильном и швейном производстве, производстве нефтепродуктов, транспортных средств и оборудования, – говорится в сообщении.