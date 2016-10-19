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ПУЛЬС
Кудрин: Приватизации «Башнефти» не было// 19.10.2016
Бывший министр финансов прокомментировал слияние «удочерение» Башнефти
Фото: slon.ru
Глава Комитета гражданских инициатив и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что фактически «Башнефть» не была приватизирована.
- Приватизации "Башнефти" не было. Она просто из одной государственной собственности перешла в другую государственную компанию, — цитирует бывшего главу Минфина агентство RNS. — В этом смысле произошла консолидация государственных активов, но не приватизация.
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