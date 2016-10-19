Кудрин: Приватизации «Башнефти» не было

19.10.2016

В Башкирии вырос индекс промышленного производства По этому показателю республика поднялась на седьмое место в России.

17.10.2016

Башкирия заказала видеопрезентацию своих туристских возможностей На эти цели из бюджета республики выделят 1,2 млн рублей.

14.10.2016

Башкирии выделили 74 миллиона рублей на лекарства Эти средства федерального бюджета будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения граждан.