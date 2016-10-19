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ПУЛЬС

В Башкирии номинальные расходы выросли, но реальные упали

Разиф АБДУЛЛИН // 19.10.2016
Башкортостанстат опубликовал данные за 8 месяцев года.

Башкортостанстат опубликовал данные о денежных доходах населения Башкирии за 8 месяцев года.

Номинальные денежные доходы в августе составили 30 886,8 рубля на душу населения, в январе было – 20 745,5 рубля. То есть мы вроде бы стали лучше жить,  получая доходов на одну треть больше. Но это не совсем так. На самом деле реальные доходы упали на 2,5% по сравнению с августом прошлого года. А максимальная средняя цифра номинальных доходов в Башкирии была достигнута в декабре 2016 года – 40 038 рублей на душу населения.

Также статистики подсчитали, какое количество основных продовольственных и непродовольственных товаров и услуг жители Башкирии могут приобрести на свои доходы. Согласно этим данным, покупательная способность граждан в регионе выросла только по шести позициям из 21 наблюдаемых: в августе на наши доходы мы можем себе позволить купить 86,7 кило мяса (+5,7% к такому же периоду прошлого года), 497,5 кило сахара (+3%),849 кило пшеничной муки (+3%), 478,1 кило риса (+10,3%), 1296,8 кило картошки (+48%) и 16 женских блузок (+0,9%).

По всем остальным видам товаров и услуг покупательная способность жителей Башкирии упала. Так, например, статистики подсчитали, что в августе мы могли бы купить 22,4 мужских рубашки (-19,4%), 13, 2 мужских брюк (-12,9%), 247,3 кило подсолнечного масла (-11,2%) и 1326 раза прокатиться в муниципальном автобусе (-7,5%). 

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