Украина ввела санкции против «Башнефти»

Ольга КОРЗИК

Это связывают с тем, что компанию купила «Роснефть».

Фото: Кристина Дейнеко

Украина расширила антироссийский санкционный список, включив в него 167 банков и компаний, в том числе «Башнефть», «Русал» и 332 человека, пишет Forbes.ru.

В отношении «Башнефти» санкции введены впервые. В решении Совета национальной безопасности и обороны Украины это объясняется тем, что деятельность компании представляет «реальную угрозу» национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В Роснефти считают, что такое решение властей Украины ожидаемо и не создаст проблем в работе компании. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал агентству «РИА Новости», что это решение в какой-то степени естественно, ведь «Башнефть» включена в «Роснефть», а «Роснефть» включена в санкционный список Украины.

Напомним, что 12 октября была закрыта сделка по покупке 50,07 % уставного капитала «Башнефти» «Роснефтью».