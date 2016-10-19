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19 октября, среда
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ПУЛЬС
Украина ввела санкции против «Башнефти»// 19.10.2016
Это связывают с тем, что компанию купила «Роснефть».
Фото: Кристина Дейнеко
Украина расширила антироссийский санкционный список, включив в него 167 банков и компаний, в том числе «Башнефть», «Русал» и 332 человека, пишет Forbes.ru.
В отношении «Башнефти» санкции введены впервые. В решении Совета национальной безопасности и обороны Украины это объясняется тем, что деятельность компании представляет «реальную угрозу» национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
В Роснефти считают, что такое решение властей Украины ожидаемо и не создаст проблем в работе компании. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал агентству «РИА Новости», что это решение в какой-то степени естественно, ведь «Башнефть» включена в «Роснефть», а «Роснефть» включена в санкционный список Украины.
Напомним, что 12 октября была закрыта сделка по покупке 50,07 % уставного капитала «Башнефти» «Роснефтью».
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