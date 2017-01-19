Минздрав может отменить детские медосмотры

Злата ЗУКОВИЧ

Медсправки для поступления в образовательные учреждения могут отменить.

Минздрав предложил отменить медосмотры детей перед поступлением в образовательные учреждения. Помимо этого, сокращается перечень исследований и осмотров врачами-специалистами, которые полагаются несовершеннолетним, сообщает «Газета.ру».

То есть детей в возрасте года и девяти месяцев и двух с половиной лет осматривать в обязательном порядке не будут, число анализов крови снизится. Врачи считают, что существующая система детских осмотров предполагает излишнюю нагрузку на специалистов.

Сейчас ведомство предлагает отменить необходимость медицинского осмотра несовершеннолетних при поступлении в образовательные учреждения для «определения соответствия учащегося требованиям к обучению». Что характерно, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова прогнозировала, что в 2017 году «доступность медицинской помощи продолжит снижаться».