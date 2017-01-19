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Минздрав может отменить детские медосмотры// 19.01.2017
Медсправки для поступления в образовательные учреждения могут отменить.
Минздрав предложил отменить медосмотры детей перед поступлением в образовательные учреждения. Помимо этого, сокращается перечень исследований и осмотров врачами-специалистами, которые полагаются несовершеннолетним, сообщает «Газета.ру».
То есть детей в возрасте года и девяти месяцев и двух с половиной лет осматривать в обязательном порядке не будут, число анализов крови снизится. Врачи считают, что существующая система детских осмотров предполагает излишнюю нагрузку на специалистов.
Сейчас ведомство предлагает отменить необходимость медицинского осмотра несовершеннолетних при поступлении в образовательные учреждения для «определения соответствия учащегося требованиям к обучению». Что характерно, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова прогнозировала, что в 2017 году «доступность медицинской помощи продолжит снижаться».
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