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60% процентов россиян недовольны работой властей в сфере медицины - ФОМ// 19.01.2017
Половину жителей страны не устраивает состояние экономики.
Фонд «Общественное мнение» в ходе опроса россиян выяснил, что 60% жителей страны недовольны недовольны работой властей в сфере медицины и здравоохранения, сообщает РИА «Новости».
Почти 50% респондентов заявили, что их не устраивает работа властей в сфере экономики и финансов, 29% недовольны работой властей в правоохранительной сфере. Согласно данным ФОМ, 57% опрошенных убеждены, что в большей мере их материальное положение зависит от них, 36% считают главным фактором внешние обстоятельства. Почти половина опрошенных считают положение дел в их городе или селе неплохим, однако 32% заявили, что они недовольны.
Опрос проводился с 23 по 28 ноября 2016 года среди населения РФ в возрасте от 18 до 49 лет. Объем выборки – 1600 респондентов.
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