60% процентов россиян недовольны работой властей в сфере медицины - ФОМ

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Половину жителей страны не устраивает состояние экономики.

Фонд «Общественное мнение» в ходе опроса россиян выяснил, что 60% жителей страны недовольны недовольны работой властей в сфере медицины и здравоохранения, сообщает РИА «Новости».

Почти 50% респондентов заявили, что их не устраивает работа властей в сфере экономики и финансов, 29% недовольны работой властей в правоохранительной сфере. Согласно данным ФОМ, 57% опрошенных убеждены, что в большей мере их материальное положение зависит от них, 36% считают главным фактором внешние обстоятельства. Почти половина опрошенных считают положение дел в их городе или селе неплохим, однако 32% заявили, что они недовольны.

Опрос проводился с 23 по 28 ноября 2016 года среди населения РФ в возрасте от 18 до 49 лет. Объем выборки – 1600 респондентов.