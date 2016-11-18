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18 ноября, пятница
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ПУЛЬС
Башкирия опередила всех в России по объему микрозаймов// 18.11.2016
За 9 месяцев этого года жители республики оформили микрозаймов на 6,1 млрд рублей.
Башкирия заняла первое место в Топ-25 регионов России с наибольшими объемами займов, которые предоставляют населению микрофинансовые организации. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
За 9 месяцев текущего года в республике выдано свыше 6,1 млрд руб, в том числе 4,9 млрд руб – на покупку потребительских товаров, 1,1 млрд руб – собственно сами микрозаймы.
По сравнению со вторым кварталом этого года прирост составил 20,6% (во втором квартале объем займов – 5 млрд руб.)
На втором месте – Москва, где выдано микрозаймов на 6 млрд руб., на третьем - Московская область — более 4,8 млрд. руб.
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