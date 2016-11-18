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ПУЛЬС

Башкирия опередила всех в России по объему микрозаймов

Ольга КОРЗИК // 18.11.2016
За 9 месяцев этого года жители республики оформили микрозаймов на 6,1 млрд рублей.

Башкирия заняла первое место в Топ-25 регионов России с наибольшими объемами займов, которые предоставляют населению микрофинансовые организации. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

За 9 месяцев текущего года в республике выдано свыше 6,1 млрд руб, в том числе 4,9 млрд руб  – на покупку потребительских товаров, 1,1 млрд руб – собственно сами микрозаймы.

По сравнению со вторым кварталом этого года прирост составил 20,6% (во втором квартале объем займов – 5 млрд руб.)

На втором месте – Москва,  где выдано микрозаймов на 6 млрд руб., на третьем -  Московская область — более 4,8 млрд. руб. 

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