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ПУЛЬС
Регионы в России будут больше зарабатывать на алкоголе// 18.11.2016
Закон принят сегодня на заседании парламента.
Госдума приняла закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, сообщает РИА Новости. Его цель – создать правовые условия для подготовки проекта федерального бюджета на ближайшие три года.
Закон в частности определяет, каким образом будут зачисляться в бюджетную систему акцизы на бензин, дизтопливо и моторные масла.
- Такие акцизы будут зачисляться в 2017 году по нормативу 38,3 процента в федеральный бюджет, 61,7 процента - в бюджеты субъектов РФ, в 2018 году — 42,6 и 57,4 процента, соответственно, в 2019 году — 39,8 и 60,2 процента, - говорится в сообщении.
Доля доходов, поступающих в федеральный бюджет по налогу на прибыль при реализации соглашений о разделе продукции (СРП), увеличивается с 20 до 25 процентов. А от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов сокращается с 60 до 50 процентов. Одновременно доля доходов региональных бюджетов от реализации СРП сокращается с 80 до 75 процентов, а от акцизов на алкоголь крепостью более 9 процентов увеличивается с 40 до 50 процентов.
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