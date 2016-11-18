Власти Башкирии утвердили проект моста через Белую в Уфе

Ольга КОРЗИК

Постановление подписал Рустэм Марданов.

Правительство Башкирии утвердило проект планировки и межевания моста через Белую в створе улицы Интернациональной в Уфе. Постановление об этом 15 ноября подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации республики.

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Реализация проекта предполагает два этапа. Первый – строительство самого моста и подъездных путей к нему, обеспечивающих выезд на улицы Интернациональную и Комарова, а на левом берегу Белой – на автодорогу, связывающую поселки 8 Марта и Алексеевка. Второй этап – строительство под улицей Комарова 390-метрового тоннеля. Ожидается, что он обеспечит выезд на мост со стороны улицы Интернациональной. Стоимость второго этапа определена в 3 млрд руб.

Ранее РБК-Уфа сообщал, что начать строительство моста планируется в 2023 году, а завершить – к 2025 году. Издание уточняло, что стоимость строительства оценивается в 8,5 млрд руб. Для финансирования будут привлечены внебюджетные источники.