«Роснефть» получила право распоряжаться акциями «Уфаоргсинтеза»

Ольга КОРЗИК

Основание для этого вступило в силу 15 ноября.

АНК «Роснефть» получила в косвенное распоряжение 100% акций Уфаоргсинтеза (УОС), сообщает «Нефтяная газета». Это основание вступило в силу 15 ноября.

- В связи с направлением ПАО "НК "Роснефть" 15 ноября в ПАО АНК "Башнефть" обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", ПАО "НК "Роснефть" и его аффилированные лица с 15 ноября имеют право голоса по всем принадлежащим им обыкновенным акциям ПАО АНК "Башнефть", - отмечается в материалах нефтяной компании.

Право косвенного распоряжения может осуществляться через «Башнефть», «Башнефть-Инвест» и «Объединенную нефтехимическую компанию».

В марте этого года «Башнефть» завершила сделку по приобретению 19,04% акций в «Уфаоргсинтез», таким образом консолидировав 100% голосующих акций.

Напомним, что в середине октября «Роснефть» завершила сделку по приватизации 50% акций «Башнефти».