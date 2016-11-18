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18 ноября, пятница
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«Роснефть» получила право распоряжаться акциями «Уфаоргсинтеза»// 18.11.2016
Основание для этого вступило в силу 15 ноября.
АНК «Роснефть» получила в косвенное распоряжение 100% акций Уфаоргсинтеза (УОС), сообщает «Нефтяная газета». Это основание вступило в силу 15 ноября.
- В связи с направлением ПАО "НК "Роснефть" 15 ноября в ПАО АНК "Башнефть" обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", ПАО "НК "Роснефть" и его аффилированные лица с 15 ноября имеют право голоса по всем принадлежащим им обыкновенным акциям ПАО АНК "Башнефть", - отмечается в материалах нефтяной компании.
Право косвенного распоряжения может осуществляться через «Башнефть», «Башнефть-Инвест» и «Объединенную нефтехимическую компанию».
В марте этого года «Башнефть» завершила сделку по приобретению 19,04% акций в «Уфаоргсинтез», таким образом консолидировав 100% голосующих акций.
Напомним, что в середине октября «Роснефть» завершила сделку по приватизации 50% акций «Башнефти».
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