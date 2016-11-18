ОНФ создат реестр неэффективных институтов развития

Наталья КУЗНЕЦОВА

Организации отберут по результатам мониторинга.

Фото: onf.ru

Общероссийский народный фронт сформирует ресстр неэффективных организаций - институтов развития и направит его профильным органам. Активисты отберут их по результатам мониторинга, сообщает официальный сайт ОНФ.

Вместе с этим эксперты считают необходимым законодательное закрепить термин «институт развития». Это, по их мнению, позволит в дальнейшем четко определить его функции и обязанности. И, как результат, повысить прозрачность работы институтов развития.

На данный момент во всех 85 субъектах России создано более 340 региональных и муниципальных институтов развития. Их задача - – поддерживать инновационное малое и среднее предпринимательство, стимулировать развитие инноваций. И таким образом ликвидировать технологическое отставание промышленности.

На работу только федеральных организаций из бюджета до 2016 года, по примерным подсчетам, было выделено более 650 миллиардов рублей. Однако в настоящее время социально-экономический эффект деятельности институтов развития никем системно не отслеживается.

По данным инвестиционного портала республики, в Башкирии на сегодня работают три института развития: АО "Региональный фонд", ОАО "Корпорация развития Республики Башкортостан" и АНО "Ценр микрофинансирования субъектов субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан".