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18 ноября, пятница
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ПУЛЬС
В Башкирии на борьбу с африканской чумой свиней выделят более 400 миллионов// 18.11.2016
Власти региона утвердили государственную целевую программу.
В Башкирии на борьбу с африканской чумой свиней выделят 409,7 млн руб. Власти Башкирии утвердили государственную программу «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы на территории РБ» до 2017 года. Документ сегодня, 18 ноября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Максимальный объем финансирования – 382,2 млн руб - предусмотрен из внебюджетных источников, еще 12 млн руб и 15,5 млн руб планируется привлечь из республиканского и федерального бюджетов соответственно.
Как следует из программы, на строительство и приобретение оборудования для комплексов по дезинфекции и обеззараживанию транспорта, включая модернизацию санитарных пропускных пунктов понадобится 355 млн руб, на закупку оборудования для санитарного забоя животных – 54,7 млн руб.
Власти региона считают, что реализация программы позволит не допустить проникновение вируса на действующие свиноводческие комплексы, предотвратит экономический ущерб от АЧС и т.д.
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