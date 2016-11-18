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В приватизации "Башнефти" могла принять участие Белоруссия - Лукашенко// 18.11.2016
Об этом президент Белоруссии рассказал журналистам.
Белоруссия планировала принять участие в приватизации «Башнефти», сообщает Интерфакс. Президент страны Александр Лукашенко рассказал журналистам о том, что он выступал с предложением обменять акции «Башнефти» на долю в своих предприятиях.
- Россияне часто критикуют нас, что мы не хотим приватизировать четыре наших крупных предприятия. Я говорю: хорошо, у вас есть интерес к этим предприятиям, у нас есть - к добыче нефти. 7-8 млн т мы могли бы у вас добывать. И когда была приватизации «Башнефти», я направил предложение вашему правительству, вашему руководству, - цитирует издание слова Лукашенко.
По его словам, ответа он до сих пор не получил.
Напомним, что 12 октября «Роснефть» завершила сделку по покупке 50% акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб.
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