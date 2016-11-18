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18 ноября, пятница
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ПУЛЬС
В Башкирию в 2017 году разрешено приехать почти трем тысячам иностранцев// 18.11.2016
Это на 23% меньше - по сравнению с 2016 годом.
Власти России установили квоту на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание на территории страны в 2017 году. Распоряжение 15 ноября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте правительства России.
Из него следует, что в следующем году в республику может приехать 2 700 иностранцев. Отметим, что по сравнению с текущим годом, количество разрешений снизилось – на этот год было выдано 3 500 разрешений.
Общая квота на территорию всей страны на 2017 год составляет – 110 тыс разрешений - почти на 12% меньше, чем в этом году.
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