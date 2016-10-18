В Башкирии через систему «единого агента» продано более 4 тысяч полисов ОСАГО

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В правительстве региона отметили снижение количества жалоб граждан по этой проблеме.

В правительстве республики рассмотрены результаты работы системы «единого агента» на территории Башкортостана. Согласно данным Российского союза автостраховщиков, за период с 1 сентября по 11 октября 2016 года в республике через систему «единого агента» заключено более 4,2 тыс. договоров ОСАГО.

В наиболее проблемном с доступностью ОСАГО городе – Кумертау – за сентябрь-октябрь реализовано около тысячи страховых полисов, с сообщает пресс-служба регионального правительства. Мониторинг ситуации, связанной с выдачей полисов ОСАГО, показал, что в республике в какой-то мере снизилась напряженность в этом проблемном вопросе, и уменьшилось количество очередей. Количество жалоб граждан на отказы в заключении договора ОСАГО, поступивших в Национальный банк Башкирии в сентябре, вдвое ниже аналогичных показателей августа. В правительстве также отметили снижение количества жалоб граждан на навязывание дополнительных услуг при заключении договоров ОСАГО и некорректное применение коэффициента безаварийной езды.

Ниже указаны страховые компании республики, которые работают в системе "единого агента".