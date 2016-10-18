В «Башинформсвязи» - новый состав совета директоров

Рустэм БАШКИРЦЕВ

«Ростелеком» досрочно прекратил полномочия предыдущего.

Вчера, 17 октября, «Ростелеком» досрочно прекратил полномочия совета директоров дочерней «Башинформсвязи» и избрал новый состав совета в количестве пяти человек, пишет «Коммерсантъ-Башкортостан».

Представлять материнскую компанию в совете директоров теперь вместо директора по экономике и инвестициям "Ростелекома" Аллы Николаевой будет заместитель директора макрорегионального филиала "Волга", финансовый директор Алексей Панов.

Другие члены совета: вице-президент "Ростелекома", директор макрорегионального филиала "Волга" Дмитрий Проскура, его заместитель, директор по правовому обеспечению Светлана Толстикова, директор департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами "Ростелекома" Александр Колесников и замдиректора филиала "Волга", директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала Сергей Сучков сохранили свои места.

Как отмечает издание, были прекращен полномочия членов ревизионной комиссии и избраны новые.

«Башинформсязь» - это крупнейшая телекоммуникационная компания республики. Представлена торговой маркой Bashtel.