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18 октября, вторник
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ПУЛЬС
В «Башинформсвязи» - новый состав совета директоров// 18.10.2016
«Ростелеком» досрочно прекратил полномочия предыдущего.
Вчера, 17 октября, «Ростелеком» досрочно прекратил полномочия совета директоров дочерней «Башинформсвязи» и избрал новый состав совета в количестве пяти человек, пишет «Коммерсантъ-Башкортостан».
Представлять материнскую компанию в совете директоров теперь вместо директора по экономике и инвестициям "Ростелекома" Аллы Николаевой будет заместитель директора макрорегионального филиала "Волга", финансовый директор Алексей Панов.
Другие члены совета: вице-президент "Ростелекома", директор макрорегионального филиала "Волга" Дмитрий Проскура, его заместитель, директор по правовому обеспечению Светлана Толстикова, директор департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами "Ростелекома" Александр Колесников и замдиректора филиала "Волга", директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала Сергей Сучков сохранили свои места.
Как отмечает издание, были прекращен полномочия членов ревизионной комиссии и избраны новые.
«Башинформсязь» - это крупнейшая телекоммуникационная компания республики. Представлена торговой маркой Bashtel.
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