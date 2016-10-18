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18 октября, вторник
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ПУЛЬС
Башкирия отдает свою долю в «Соде» Региональному фонду// 18.10.2016
Правительство региона планирует передать свой пакет акций Башкирской содовой компании.
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выставило на продажу госпакет акций Башкирской содовой компании (БСК). Республике принадлежит 38,27% акций. Пакет планируют передать «Региональному фонду» в виде взноса в уставный капитал. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Уфа».
Рассмотрением ходатайства регфонда сейчас занимается Федеральная антимонопольная служба. «Региональный фонд» управляет государственными акциями и долями в примерно 20 предприятиях Башкирии. По итогам 2015 года фонд получил рекордный убыток – 7 миллиардов рублей.
В БСК действия правительства республики комментировать не стали. Вместе с тем, как нам стало известно из наших источников, дивиденды содовой компании сейчас идут в доходы бюджета. Если акционером будет Регфонд , то дивидендами БСК можно распоряжаться по своему усмотрению. А это несколько миллиардов рублей в год.
Башкирская содовая компания — один из лучших активов Башкирии. Предприятие является монополистом на рынке кальцинированной и пищевой соды, крупнейший производитель каустической соды и ПВХ. По итогам 2015 года предприятие перечислило в бюджет республики 3 млрд руб дивидендов.
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