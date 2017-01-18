|
18 января, среда
|
ПУЛЬС
«Башнефть» выберет новый совет директоров «Уфаоргсинтеза»// 18.01.2017
Внеочередное собрание акционеров состоится 20 марта.
Фото: Кристина Дейнеко
Совет директоров ПАО «Уфаоргсинтез» (принадлежит «Башнефти») назначил на 20 марта внеочередное собрание акционеров, на котором должны быть прекращены полномочия действующего совета директоров и избран новый состав, сообщает «Интерфакс».
В пока еще действующий совет директоров «Уфаоргсинтеза» из семи человек входят бывший вице-президент «Башнефти» по нефтепереработке и нефтехимии Виталий Козлов, финансовый директор по переработке и коммерции Кирилл Бахметьев, директор департамента корпоративных отношений Сергей Гордин, директор департамента реализации светлых нефтепродуктов Игорь Крыловский, директор департамента маркетинга Елена Фомина и директор департамента экономической безопасности и защиты информации Игорь Новиков, а также генеральный директор Фархад Самедов.
В конце декабря 2016 года совет директоров «Уфаоргсинтеза» досрочно сменил гендиректора компании: вместо Фархада Самедова был назначен Сергей Заруцкий, ранее занимавший должность первого заместителя по производству.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
18.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Конфликт интересов в Хайбуллинском районе Башкирии
18.01.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии за неделю выросли цены на продукты - Башстат
18.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Лже-целитель из Башкирии насмерть залечил своего пациента
18.01.2017 // ПУЛЬС
В год экологии в Башкирии будут построены три полигона ТБО
18.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе сняли на видео бабушку с топором на пешеходном переходе
18.01.2017 // СПОРТ
Новый тренер «Уфы» Сергей Семак завел штрафы за мат
18.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии создадут интерактивную карту нелегальных свалок
18.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 19 января
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте