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ПУЛЬС

«Башнефть» выберет новый совет директоров «Уфаоргсинтеза»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.01.2017
Внеочередное собрание акционеров состоится 20 марта.

Фото: Кристина Дейнеко

Совет директоров ПАО «Уфаоргсинтез» (принадлежит «Башнефти») назначил на 20 марта внеочередное собрание акционеров, на котором должны быть прекращены полномочия действующего совета директоров и избран новый состав, сообщает «Интерфакс».

В пока еще действующий совет директоров «Уфаоргсинтеза» из семи человек входят бывший вице-президент «Башнефти» по нефтепереработке и нефтехимии Виталий Козлов, финансовый директор по переработке и коммерции Кирилл Бахметьев, директор департамента корпоративных отношений Сергей Гордин, директор департамента реализации светлых нефтепродуктов Игорь Крыловский, директор департамента маркетинга Елена Фомина и директор департамента экономической безопасности и защиты информации Игорь Новиков, а также генеральный директор Фархад Самедов.

В конце декабря 2016 года совет директоров «Уфаоргсинтеза» досрочно сменил гендиректора компании: вместо Фархада Самедова был назначен Сергей Заруцкий, ранее занимавший должность первого заместителя по производству. 

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