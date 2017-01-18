В Башкирии за неделю выросли цены на продукты - Башстат

Злата ЗУКОВИЧ

Незначительно снизилась стоимость на некоторые продукты питания.

Фото: Кристина Дейнеко

По данным еженедельного мониторинга по сравнению с 9 января текущего года цены на продукты на сегодняшний день выросли, сообщает Башстат 16 января.

Так, средняя цена на белокочанную капусту составляет 17,08 рублей, на морковь - 22,26 рубля, на лук - 20,03 рубля за килограмм, что на 2 процента выше по сравнению с прошлой неделей.

Также незначительно выросли цены на рис, картофель, сахар, молоко, муку, говядину, баранину, курицу и пшено. Подешевели сыры, вермишель, гречка, яйца, чай, сливочное масло и мороженная неразделанная рыба.