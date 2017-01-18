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18 января, среда
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ПУЛЬС
В Башкирии за неделю выросли цены на продукты - Башстат// 18.01.2017
Незначительно снизилась стоимость на некоторые продукты питания.
Фото: Кристина Дейнеко
По данным еженедельного мониторинга по сравнению с 9 января текущего года цены на продукты на сегодняшний день выросли, сообщает Башстат 16 января.
Так, средняя цена на белокочанную капусту составляет 17,08 рублей, на морковь - 22,26 рубля, на лук - 20,03 рубля за килограмм, что на 2 процента выше по сравнению с прошлой неделей.
Также незначительно выросли цены на рис, картофель, сахар, молоко, муку, говядину, баранину, курицу и пшено. Подешевели сыры, вермишель, гречка, яйца, чай, сливочное масло и мороженная неразделанная рыба.
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