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18 января, среда
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ПУЛЬС
В год экологии в Башкирии будут построены три полигона ТБО// 18.01.2017
Минэкологии решило строить меньше таких объектов и сделать акцент на вторичную переработку.
Фото: Наталья Кузнецова
В 2017 году, объявленном в Башкирии годом экологии, в регионе будет построено три новых полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Уфе министр экологии и природопользования республики Илдар Хадыев.
- Мы планируем строительство полигонов в Дуванском районе, Дюртюлях и Благоварском районе и ходатайствуем о выделении средств, - сообщил Хадыев. - По данным объектам уже имеются готовые проекты, прошедшие государственную экспертизу.
По словам министра, согласно разработанной территориальной схеме, республика разделена на четыре крупных кластера. С начала 2019 года всю работу по санкционированным свалкам будет вести специально отобранный региональный оператор. Проблему рекультивации несанкцонированных свалок, признал Хадыев, решить пока не представляется возможным. Отдельной программы по данному направлению нет, так как подобные проекты достаточно дорогостоящие.
Сколько еще полигонов необходимо региону, министр не уточнил. Он отметил, что региональные власти отошли от задачи построить как можно больше таких объектов в республике. Теперь приоритетом стала вторичная переработка.
- Задача этих кластеров – минимизировать количество захоронений и максимально извлечь полезные компоненты, а они составляют 50-60 процентов (от общего объема ТБО – прим.ред), - пояснил Хадыев. – А затем их планируется вовлекать во вторичный оборот. Оставшаяся часть благодаря технологиям прессования будет сформирована в небольшие «кубики». Для этого будет необходимо небольшое количество полигонов. Российский опыт говорит о том, что в один такой мощный межмуниципальный полигон можно объединить до десяти районов в радиусе до 100 километров. Раньше мы считали, что необходимо порядка 200 полигонов, но это фактически бесконечный процесс.
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