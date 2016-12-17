В Башкирии выставили на торги два участка для поиска и добычи нефти

Ольга КОРЗИК

Торги пройдут в начале года.

Департамент по недпропользованию Приволжского федерального округа выставил на торги два участка для геологического изучения, поиска и добычи нефти в Башкирии, следует из сообщения на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Первый участок – Згурицкое-1 расположен в Ермекеевском районе Башкирии, в 6 км. юго-западнее села Ермекеево, в 25 км. к северо-западу от станции Приютово. Общая площадь участка составляет 8,1 км2. Прогнозные ресурсы по добыче нефти категории Д 1 здесь оценены в количестве 0,1 млн. тонн. Участок передается в аренду на 25 лет. Начальная цена разового платежа 22,62 млн руб.

Второй участок – Уразметовский-1 расположен в Стерлитамакском и Аургазинском районах Башкирии. Прогнозные запасы нефти на данном участке составляют: В - 0,107 млн.т, С 1 - 0,237 млн.т, С 2 – 0,023 млн.т. Участок передается в аренду на 20 лет. Его начальная цена 56,85 млн руб.

Заявки на участие принимаются до 17 января. Торги пройдут – 17 февраля.