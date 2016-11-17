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17 ноября, четверг
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ПУЛЬС
Средняя заработная плата в Башкирии превысила 30 тысяч рублей// 17.11.2016
Такие данные приводит Башстат.
В Башкирии средняя заработная плата в третьем квартале этого года составила 30,74 тыс руб., следует из данных Башстата.
Статистики отмечают, что по сравнению со вторым кварталом заработная плата увеличилась на 5 тыс руб., с начала года – на 8,2 тыс руб.
Номинальные доходы населения в первом квартале составляли 22,5 тыс руб, с апреля по июль – 25, 28 тыс руб. Однако, реальные доходы населения, по данным Башстата, сократились на 4,6%.
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