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ПУЛЬС

Пассажиров будут страховать по-другому

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 17.11.2016
Центробанк порекомендовал изменить тарифы, разбираемся в последствиях.

Фото: Кристина Дейнеко

Совет директоров Банка России утвердил указание, устанавливающее новые предельные тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности пассажиров.

По сравнению с действующими тарифами в сторону уменьшения изменятся тарифы по городским автобусным регулярным перевозкам, на которые приходится 80-90% пассажиропотока, – в 1,44 раза, по заказным городским автобусным перевозкам и городским маршрутным перевозкам, а также пригородным автобусным перевозкам – в 2 раза. Эти виды составляют основную часть подлежащих страхованию перевозок. Кроме того, в 1,6 раза будут снижены тарифы по туристическим маршрутам перевозок на внутреннем водном транспорте. По остальным видам транспорта и видам перевозок тарифы будут увеличены, но не более чем в 2 раза. 

Мы попросили прокомментировать нововведения начальник управления андеррайтинга рисков гражданской ответственности АО «СОГАЗ» Владимира  Вотинцева.

 

-  В связи с чем было введено указание (указание утверждено ЦБ РФ, но пока не вступило в силу, поэтому тарифы пока не введены), устанавливающее новые расценки на обязательное страхование гражданской ответственности пассажиров? Какие были предпосылки?

- Закон 67-ФЗ «О страховании гражданской ответственности перевозчиков» (ОСГОП)  вступил в силу сравнительно недавно – с 1 января 2013 года. Изначально тарифная политика выстраивалась в зависимости от вида транспорта, аварийности, количества перевозимых пассажиров и других факторов, влияющих на убыточность этого вида страхования и затрат перевозчиков на страховые услуги. Однако чтобы на практике убедиться в обоснованности тарифов, необходимо было накопить определенную статистику. С этой целью регулятор ежегодно проводил мониторинг страховых тарифов на ОСГОП и данные о наибольшем количестве пострадавших на одно событие, анализируя полученные показатели. В результате было выявлено, что для одних видов перевозок тарифы переоценены, для других, наоборот, недооценены.  В итоге было принято решение о корректировке величины тарифных ставок ОСГОП. 

-  Будет ли данное нововведение распространяться на все регионы? Как данное нововведение скажется на пассажирских перевозках в регионах, особенно в Башкортостане?

-  Да, новые тарифы затронут перевозчиков на всей территории страны, поскольку закон об ОСГОП носит для них обязательный характер. Вместе с тем корректировка тарифа по ОСГОП не приведет к существенному изменению стоимости проезда для пассажиров, так как расходы на ОСГОП не превышают 2% в общей структуре расходов перевозчиков, а их доля в цене билета составляет всего несколько копеек. Что касается, рынка ОСГОП в Башкортостане, то по нашим оценкам, он может сократиться примерно в два раза до 40-45 млн рублей.

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