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17 ноября, четверг
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ПУЛЬС
Стало известно, сколько нужно копить на квартиру в Уфе, работая в Москве// 17.11.2016
По данным экспертов, копить придется больше четырех лет.
Эксперты выяснили, сколько лет понадобится среднестатистическому россиянину, чтобы, работая в Москве, накопить на квартиру в родном городе.
Как следует из исследования портала «Мир квартир», уфимцу для того, чтобы купить квартиру в родном городе, нужно будет 4,2 года работать в Москве. За это время он сможет накопить на квартиру общей площадью 13,8 кв. м. Эксперты отмечают, что средняя стоимость 1 кв. метра в городе составляют 60,4 тыс. кв. м., а средняя стоимость квартиры – 3,5 млн руб.
Больше всего повезло жителям Магнитогорска, им, чтобы купить квартиру в родном городе, придется в Москве работать всего 2 года, средняя стоимость квартиры в Магнитогорске – 1,58 млн руб. Недвижимость в Нижнем Тагиле и Новокузнецке будет «стоить» 2,3 года работы в столице. Примерно столько же времени понадобится, чтобы выйти на сделку в Махачкале (2,4 года) и Брянске (2,5 года).
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