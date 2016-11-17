Стало известно, сколько нужно копить на квартиру в Уфе, работая в Москве

Ольга КОРЗИК

По данным экспертов, копить придется больше четырех лет.

Эксперты выяснили, сколько лет понадобится среднестатистическому россиянину, чтобы, работая в Москве, накопить на квартиру в родном городе.

Как следует из исследования портала «Мир квартир», уфимцу для того, чтобы купить квартиру в родном городе, нужно будет 4,2 года работать в Москве. За это время он сможет накопить на квартиру общей площадью 13,8 кв. м. Эксперты отмечают, что средняя стоимость 1 кв. метра в городе составляют 60,4 тыс. кв. м., а средняя стоимость квартиры – 3,5 млн руб.

Больше всего повезло жителям Магнитогорска, им, чтобы купить квартиру в родном городе, придется в Москве работать всего 2 года, средняя стоимость квартиры в Магнитогорске – 1,58 млн руб. Недвижимость в Нижнем Тагиле и Новокузнецке будет «стоить» 2,3 года работы в столице. Примерно столько же времени понадобится, чтобы выйти на сделку в Махачкале (2,4 года) и Брянске (2,5 года).