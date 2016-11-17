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ПУЛЬС
Башкирия на 51 месте в России по доступности ипотеки// 17.11.2016
Средняя цена на 1 кв. м. на вторичном рынке – 48,19 тыс. рублей.
Фото: Кристина Дейнеко
Башкирия заняла 51-ое место среди 82 субъектов России по доступности ипотеки. Рейтинг составили субъектов по доступности приобретения жилья в ипотеку для семьи, состоящей из двух работающих человек, и семьи с одним несовершеннолетним ребенком составили специалисты аналитического центра SRG.
По данным исследователей, средневзвешенная стоимость 1 кв. м. жилья на вторичном рынке недвижимости составляет 48,19 тыс. руб.
По данным исследования, в четырех субъектах РФ среднестатистическая семейная пара, а также семья с одним несовершеннолетним ребенком смогут оформить в ипотеку квартиру свыше 100 кв. метров. Этими регионами стали Ямало-Ненецкий АО, Мурманская область, Магаданская область и Ханты-Мансийский АО. Самым недоступным регионом РФ для покупки жилья в ипотеку для семьи из двух человек является г. Севастополь, а для семьи с ребенком - Кабардино-Балкарская республика.
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