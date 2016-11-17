Башкирия на 51 месте в России по доступности ипотеки

Ольга КОРЗИК

Средняя цена на 1 кв. м. на вторичном рынке – 48,19 тыс. рублей.

Фото: Кристина Дейнеко

Башкирия заняла 51-ое место среди 82 субъектов России по доступности ипотеки. Рейтинг составили субъектов по доступности приобретения жилья в ипотеку для семьи, состоящей из двух работающих человек, и семьи с одним несовершеннолетним ребенком составили специалисты аналитического центра SRG.

По данным исследователей, средневзвешенная стоимость 1 кв. м. жилья на вторичном рынке недвижимости составляет 48,19 тыс. руб.

Доступная площадь квартиры для семьи из двух работающих человек составляет 57 кв. м., а ддля семьи, где есть ребенок – 39 кв. м.

По данным исследования, в четырех субъектах РФ среднестатистическая семейная пара, а также семья с одним несовершеннолетним ребенком смогут оформить в ипотеку квартиру свыше 100 кв. метров. Этими регионами стали Ямало-Ненецкий АО, Мурманская область, Магаданская область и Ханты-Мансийский АО. Самым недоступным регионом РФ для покупки жилья в ипотеку для семьи из двух человек является г. Севастополь, а для семьи с ребенком - Кабардино-Балкарская республика.