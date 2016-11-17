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17 ноября, четверг
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ПУЛЬС
В Башкирии выросли цены на алкоголь и сигареты// 17.11.2016
Правда, коньяк незначительно подешевел.
Фото: Кристина Дейнеко
С начала 2016 года в республике значительно выросли цены на сигареты и алкоголь – сообщает Ufa-Room, ссылаясь на Башстат. Цены на водку, виноградные вина и пиво выросли в среднем от 0,9 до 1,7 процентов. Впрочем, это касается импортного алкоголя. А вот коньяк подешевел на 2,5 процента.
Цены на табак поднялись в среднем на 2,4 процента.
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