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ПУЛЬС

В Башкирии выросли цены на алкоголь и сигареты

Злата ЗУКОВИЧ // 17.11.2016
Правда, коньяк незначительно подешевел.

Фото: Кристина Дейнеко

С начала 2016 года в республике значительно выросли цены на сигареты и алкоголь – сообщает Ufa-Room, ссылаясь на Башстат. Цены на водку, виноградные вина  и пиво выросли в среднем от 0,9 до 1,7 процентов. Впрочем, это касается импортного алкоголя. А вот коньяк подешевел на 2,5 процента.

Цены на табак поднялись в среднем на 2,4 процента.

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