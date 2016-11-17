В Башкирии выросли цены на алкоголь и сигареты

Злата ЗУКОВИЧ

Правда, коньяк незначительно подешевел.

Фото: Кристина Дейнеко

С начала 2016 года в республике значительно выросли цены на сигареты и алкоголь – сообщает Ufa-Room, ссылаясь на Башстат. Цены на водку, виноградные вина и пиво выросли в среднем от 0,9 до 1,7 процентов. Впрочем, это касается импортного алкоголя. А вот коньяк подешевел на 2,5 процента.

Цены на табак поднялись в среднем на 2,4 процента.