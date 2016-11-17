Мусоровозы оснастят спутниковой навигацией

Разиф АБДУЛЛИН

Правительство России утвердило правила обращения с твердыми коммунальными отходами.

Фото: wikimedia.org

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами, постановление опубликовано сегодня на сайте правительства.

Документ содержит порядок сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов, а также форму типового договора на оказание услуг по обращению с такими отходами.

В постановлении указано, что договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами заключается региональным оператором.

Также в нем говорится, что транспортирование твердых коммунальных отходов с использованием мусоровозов, не оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, допускается до 1 января 2018 г. Таким образом в течение следующего года коммунальным службам, занимающимся перевозкой отходов, придется оснастить свои мусоровозы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.