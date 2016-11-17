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17 ноября, четверг
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ПУЛЬС
В Уфе может появиться железная дорога в аэропорт// 17.11.2016
Такие планы есть в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации 2017-2025.
Для повышения доступности международного аэропорта «Уфа» планируется строительство нового железнодорожного вокзала на станции Уршак, а также электрифицированного железнодорожного пути от станции Аэропорт до станции Уршак с закрытой посадочной платформой в районе аэропорта, сообщает РБК-Уфа. Планы по реализации такого проекта озвучиваются в «Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации Уфимская агломерация 2017-2025».
Кроме этого планируется строительство четвертых главных путей на участке Дема - Чишмы (общая протяженность 24,6 км), сплошных вторых путей на участке Южного обхода Уфы направления Дема Южная – Иглино, что позволит пускать грузопотоки, минуя город (протяженность 50 км), создание железнодорожного обхода Дема - Благовещенск (42 км), а также реконструкция железнодорожных станций Дема, Уфа, Шакша. Эти меры ранее прописывались в Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года и генплане Уфы.
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