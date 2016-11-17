В Уфе может появиться железная дорога в аэропорт

Ольга КОРЗИК

Такие планы есть в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации 2017-2025.

Для повышения доступности международного аэропорта «Уфа» планируется строительство нового железнодорожного вокзала на станции Уршак, а также электрифицированного железнодорожного пути от станции Аэропорт до станции Уршак с закрытой посадочной платформой в районе аэропорта, сообщает РБК-Уфа. Планы по реализации такого проекта озвучиваются в «Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации Уфимская агломерация 2017-2025».

Кроме этого планируется строительство четвертых главных путей на участке Дема - Чишмы (общая протяженность 24,6 км), сплошных вторых путей на участке Южного обхода Уфы направления Дема Южная – Иглино, что позволит пускать грузопотоки, минуя город (протяженность 50 км), создание железнодорожного обхода Дема - Благовещенск (42 км), а также реконструкция железнодорожных станций Дема, Уфа, Шакша. Эти меры ранее прописывались в Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года и генплане Уфы.

Сколько средств понадобится на реализацию этого проекта, равно как его сроки и источники финансирования, пока не уточняется. Издание отмечает, что строителям необходимо будет построить около километра путей ответвлением в районе станции «Уршак» и уфимского трансформаторного завода. Стоимость километра одноколейного пути - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от наличия помех.