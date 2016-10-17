В Башкирии 50 процентов федеральных трасс не соответствует нормативам

Наталья КУЗНЕЦОВА

ФКУ «Самара-Уфа-Челябиинск» озвучило планы по ремонту на следующих год.

В следующем году на федеральные трассы в республике будет направлена порядка шести миллиардов рублей. Такие данные озвучил сегодня на пресс-ланче газеты «КоммерсантЪ» начальник «Управления автомагистрали Самара-Уфа-Челябинск Федерального дорожного агентства» Рамиль Сенжапов. Эта сумма примерно сопоставима с той, которую выделяют в этом году

- Суммарно с Оренбургской областью общий объем работ на 320 километров, - сообщил Сенжапов. - Всего около шести миллиардов, это деньги как на ремонт, так и на содержание.

Он подчеркнул, что на сегодня в регионе нормативному состоянию не соответствует 50 процентов федеральных трасс. Завершить их ремонт при сохранении федерального финансирования планируется к 2019 году.

Из неудовлетворительного содержания дорог с начала этого года в республике произошло 119 ДТП. В них погибло 35 человек, 160 получили травмы различной степени тяжести.